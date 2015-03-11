Необходимо сверстать psd макеты и посадить их на Wordpress. Верстка адаптивная, есть страницы и для смартфонов, и для планшетов. Дополнительно будет функционал, который обсуждается лично с исполнителем. Функционал добавляется при помощи модуля на вордпресс, который ...