olgataran

Ольга olgataran

 
36 летУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-менеджер для вашего сайта
  • Большой опыт работы с Wordpress, Drupal, DLE, самописными движками. Публикации добавлю при помощи чистого HTML или визуального редактора вашей CMS.
  • Подберу ключи с помощью KeyCollector.
  • Составлю ТЗ и подберу копирайтеров на Advego и Contentmonster.
  • Проверю статью, исправлю недочеты и ошибки любого характера, добавлю картинки и видео.
  • Оплата только Webmoney или Приват24.
Имею высшее экономическое образование и специализацию "Финансы". Опыт работы контент-менеджером - 9 лет.
WordPressHTMLDrupalDLE
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
volk29
Сергей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Подгрузить часть страницы через ajax
Хороший заказчик,всегда на связи,быстрая оплата! рекомендую!
Большое спасибо за работу. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
whiteremakest
Блохин 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-3)
$5
10 баллов
5 лет назад
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Отличный заказчик, благодарю за сотрудничество.
Все хорошо, спасибо за помощь.
Ответный отзыв
true404
Стас 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Верстка psd на WP
Идеальный заказчик! Всё тру!
Всё отлично. Большое спасибо!
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o_lenka
Елена 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен небольшой баннер в тон сайта
Второй раз сотрудничаю с Ольгой. Всё прошло отлично! Своевременно оплачивает, всегда на связи, конкретно формулирует задачу. Рекомендую!
Вместо одного баннера, получено два на выбор. Спасибо большое! Рекомендую Елену, как прекрасного дизайнера.
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PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Простой скрипт
Четкая постановка задачи, всё по делу, было приятно сотрудничать.
Отличная работа! Спасибо большое!
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