Нужен программист с отличным знанием js. Сделать несколько правок.
- Большой опыт работы с Wordpress, Drupal, DLE, самописными движками. Публикации добавлю при помощи чистого HTML или визуального редактора вашей CMS.
- Подберу ключи с помощью KeyCollector.
- Составлю ТЗ и подберу копирайтеров на Advego и Contentmonster.
- Проверю статью, исправлю недочеты и ошибки любого характера, добавлю картинки и видео.
- Оплата только Webmoney или Приват24.
- $10Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужно поправить один нюанс. Чем быстрее, тем лучше. Подробности в личке.Завершен5 лет назад
Часть кода на WP нужно подгрузить при помощи ajax.Завершен5 лет назад
- $300
Необходимо сверстать psd макеты и посадить их на Wordpress. Верстка адаптивная, есть страницы и для смартфонов, и для планшетов. Дополнительно будет функционал, который обсуждается лично с исполнителем. Функционал добавляется при помощи модуля на вордпресс, который ...Завершен5 лет назад
- $10
Детали обсудим в скайпе, дам ссылку на сайт. Баннер будет вести на раздел сайта.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать нечто похожее на https://auto.yandex.ru/compare и http://www.infocar.ua/compare.html Автомобилей будет на порядок меньше, только определенный вид кузова. Готовы выслушать предложения, цены и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется 3 условия: Первое, Второе, Третье. Должна быть кнопка с выпадающим списком данных условий. Человек выбирает одно из условий. Далее человек вводит число. Если выбрали первое условие, то: если число меньше 10, выводится Текст1; если число от 10 ...Завершен9 лет назад
Необходимо сделать нечто похожее на https://auto.yandex.ru/compare и http://www.infocar.ua/compare.html Автомобилей будет на порядок меньше, только определенный вид кузова. Готовы выслушать предложения, цены и сроки.Закрыт9 лет назад
- $300
Имеются psd-макеты. Информационный сайт. HTML5/CSS3. HTML - должен проходить валидацию. CSS - не обязательно, но максимально. Будет подробный ТЗ. Прошу указать сроки и цены в предложениях.HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Бриф в приложенных материалах. Тонкости и детали обсудим в Скайп или здесь в личке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Адаптивная верстка сайта на Drupal.Завершен10 лет назад
Необходимо найти и решить проблему, по которой сайт "кадрируется" во многих браузерах при просмотре через мобильные устройства. Сайт на Drupal. П.С. Если говорить точнее, человек, пришедший на сайт со старенькой Нокии, не может прочитать статью из-за ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $7
Имеется таблица. Необходим следующий функционал: человек выбирает в выпадающем списке свои данные и рядом в окне пишет свое число. Функция определяет результат примерно вот так: если 0100, то текст 4. Пример похожего скрипта: _http://www.happy-giraffe.ru/placentaThickness/Завершен11 лет назад
- $10
Нужен скрипт, который реализует вывод одного из 6 вариантов текста на экран после того, как пользователь введет в окно свое число. Смысл примерно такой (пуст введенное пользователем число - x): Если " меньше"Завершен11 лет назад
- $100
Имеется дизайн - необходимо на его основе сверстать шаблон под Друпал7, вывести Популярные записи и записи из той же категории в блоках (с помощью Views), настроить форум. В приложении скрин главной страницы - что будет ...Завершен11 лет назад
- $100
Нужен человек, который сможет уникализировать шаблон на cms Drupal 7. Тема сайта: беременность.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад