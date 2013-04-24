Редактирование сайта на Wordpress

Есть сайт на Wordpress, а именно http://drkyylo.com/

Существует несколько проблем:

1) Нужно сделать редирект с http://drkyylo.com/home/ на http://drkyylo.com/

2) Сделать что бы на страницах англ версии сайта можно было добавлять мета теги на английском.

3) карта сайта должна содержать все страницы рус и англ содержания.

4) Добавить возможность прописывать альт и титл с галереи фото (для картинок).

5) Выловить и исправить баги с дубляжом страниц

Ищу именно специалиста, который сможет это сделать.

Принимаю заявки только с ценами и сроками.