Решить проблему потерянной буквы

$30
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Завершен4 заявки243 просмотра

Переносили сайт на новый хостиг osmth.ru

В результате большие буквы И перестали отображаться, вместо них знаки вопроса.

Необходимо починить.

пишите в скайп aiardalin

12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

r_alex_b
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Супер! Спасибо! Будем работать дальше!
Задание указывает чётко. Постоянно на связи. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

r_alex_b
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад