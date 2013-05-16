Нужен мебельный интернет магазин на Umbraco или NopCommerce. Если у кого-то есть опыт пишите, описание высылаю по заявке.
Решить проблему потерянной буквы
Переносили сайт на новый хостиг osmth.ru
В результате большие буквы И перестали отображаться, вместо них знаки вопроса.
Необходимо починить.
пишите в скайп aiardalin
Выбранный исполнитель
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