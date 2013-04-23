Написать калькулятор

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

Калькулятор с выбором даты:

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3. Перерасчет исходя из кол-ва дней в промежутке умноженное на цену одного дня.

12 лет назад
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Еще раз спасибо Эдуарду за скорость и качество его работы!
Все прошло успешно, не первый раз сотрудничаем.

Заявки фрилансеров

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад