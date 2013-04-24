Выгрузка excel в opencart

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Необходимо настроить выгрузку товара из exсel.

На данный момент около 1000 товаров.

Но планируется выгружать до 2500-3000 товаров.

Также возможно понадобится доработка и исправления на сайте.

Opencart/ocStore Version 1.5.4.1

Рассматриваем три варианта работы:

I. Настроить выгрузку товара из exсel.

Разработка прайса (excel) по категориям для дальнейшего ведения товара.

II. Пункт I и доработка сайта.

III. Пункт I и делаем сайт с нуля.

Напишите вариант работы и:

1. Имя, фамилия

2. Наличие скайпа

3. Сроки

4. Цена (от-до)

5. Укажите способ осуществления выгрузки.

Работаем по ТЗ.

ocStoreOpencart
12 лет назад
tigra3
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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