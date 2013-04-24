Сайт по недвижимости.Нужно грамотно написать ЧПУ. Примеры Ваших работ.Цена.
Конвертация базы из Subdreamer в WP
Необходимо конвертировать контент из базы данных старого сайта на движке Subdreamer в базу данных сайта на Wordpress с сохранение ссылок и дат публикаций (домен тот же), естественно не повредив текущий контент. Все статьи должны получиться в читабельном виде - без всяких спец символов, html тегов и т.д. В базе примерно 20000 записей/статей.
Это не рерайт. Здесь, скорее, надо будет написать конвертор из одной базу в другую, сопоставив поля. Затем сделать так, чтобы по старым ссылкам открывалась нужная страница, соответственно, не повредив существующую структуру УРЛ-образования статей в Wordpress.
Может надо делать через экспорт XML/RSS записей сабдримера и импорт в вордпресс.
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