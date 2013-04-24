Есть такая программа "Купеческая книга". Такая хорошая софтина для оформления почтовых бланков и оформления заказов. Так вот, после того как мне нужно отправлять заказ, я все это в ручную делаю, а хочу нажать на кнопку ...
Переписать проект на Yii
Имеется проект mnogonomerov.ru, написанный на Simfony. В последнее время симфони стал тяжело ворочаться на VDS и жрать много памяти. Необходимо переписать полностью сайт на Yii с сохранением всего имеющегося функционала и данных, оттестировать на сторонней площадке и запустить без простоев. В процессе доработки требуется интегрировать в личный кабинет оператора документы из Эльбы (счета, акты, акты сверок), реализовать на подобии существующих каталогов номеров, раздел с мобильными номерами и внести некоторые мелкие изменения.
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