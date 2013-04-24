Переписать проект на Yii

Имеется проект mnogonomerov.ru, написанный на Simfony. В последнее время симфони стал тяжело ворочаться на VDS и жрать много памяти. Необходимо переписать полностью сайт на Yii с сохранением всего имеющегося функционала и данных, оттестировать на сторонней площадке и запустить без простоев. В процессе доработки требуется интегрировать в личный кабинет оператора документы из Эльбы (счета, акты, акты сверок), реализовать на подобии существующих каталогов номеров, раздел с мобильными номерами и внести некоторые мелкие изменения.