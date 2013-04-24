Программист PHP/MYSQL

Если вы хотите попробовать себя в больших серьёзных проектах как программист одиночка или в составе группы, то эта вакансия для вас!

Если вас не ставят в ступор неполные технические задания вроде "написать сайт по туризму, с таким-то классификатором, такими-то разделами, такой-то админкой, такими-то фишками". Всё ТЗ будет на 2-3 пухлых абзацах текста. Остальное - ваше творчество, с корректировкой старшего программиста по ходу разработки, где какие-то функции отваливаются, какие-то добавляются.

Если вы умеете работать добросовестно и самостоятельно. Если вы умеете быстро!! кодировать и создавать прототипы своих идей, быстро сдавать их.

Необходимые навыки - быстрое кодирование идей в алгоритмы на PHP, SQL(MYSQL) (создать структуру, индексы, никаких JOIN, семиэтажных выборок),

пользовательские навыки в *nix системах(сейчас Debian) (настроить апач или nginx+apache, рестартовать сервис).

Работа 5-6 дней в неделю по 8-10 часов (график работы обсуждается индивидуально, как и уровень ЗП).

Будет установлен либо испытательный срок или относительно длинное тестовое задание (с оплатой разумеется).

Контакт, вопросы, ваши резюме: [email protected]