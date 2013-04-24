Сайт по недвижимости.Нужно грамотно написать ЧПУ. Примеры Ваших работ.Цена.
Программист PHP/MYSQL
Если вы хотите попробовать себя в больших серьёзных проектах как программист одиночка или в составе группы, то эта вакансия для вас!
Если вас не ставят в ступор неполные технические задания вроде "написать сайт по туризму, с таким-то классификатором, такими-то разделами, такой-то админкой, такими-то фишками". Всё ТЗ будет на 2-3 пухлых абзацах текста. Остальное - ваше творчество, с корректировкой старшего программиста по ходу разработки, где какие-то функции отваливаются, какие-то добавляются.
Если вы умеете работать добросовестно и самостоятельно. Если вы умеете быстро!! кодировать и создавать прототипы своих идей, быстро сдавать их.
Необходимые навыки - быстрое кодирование идей в алгоритмы на PHP, SQL(MYSQL) (создать структуру, индексы, никаких JOIN, семиэтажных выборок),
пользовательские навыки в *nix системах(сейчас Debian) (настроить апач или nginx+apache, рестартовать сервис).
Работа 5-6 дней в неделю по 8-10 часов (график работы обсуждается индивидуально, как и уровень ЗП).
Будет установлен либо испытательный срок или относительно длинное тестовое задание (с оплатой разумеется).
Контакт, вопросы, ваши резюме: [email protected]
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