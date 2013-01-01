Наладить взаимодействие mysql & jquery

Разобраться в коде и отладить взаимодействие БД на mysql (парсер) с кодом программы в Кохане на jquery: плашки на goldmansachsgroup.ru/ должны перемещаться так же как remont.xmarkup.ru/).

Развёрнутые комментарии по парсеру будут предоставлены. В скайпе.

Дополнения: для тебя не должны быть шоком комментарии: "бекенд написан на MVC платформе kohana3.2. В файле application/bootstrap.php в конце есть роуты для страниц, по которым можно определить какой контролер отвечает за запрос",

а так же: " Выборка идет через ajax, найдите в коде $.ajax или $.post."

171 строка /resources/helpers/ballon.js – это важно.

P.S. Перспектива долгосрочной работы.