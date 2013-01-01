Доработать сайт на Drupal 7 (события, форум)

Доработать спортивный сайт на drupal 7:

1. Прикрутить к сайту сторонний форум движок (желательно IPB), связать профили на сайте и профили на форуме.

2. Создать раздел "События" в который могут добавлять события администратор и все пользователи. Отображение событий по городам, какой город указан в профиле пользователя, такие события ему и показываются.

3. Добавление меток на яндекс карту пользователями (разные типы меток, 2 метода добавления: – прописать адрес, – кликом на объект на карте указанного города).

4. Доработать систему создания матчей.

Для работы желательно немного разбираться в спорте) Плей-офф, групповой турнир, сезон... и тд.

Подробное ТЗ вышлю по запросу заинтересованному исполнителю.