Доработать спортивный сайт на drupal 7: 1. Прикрутить к сайту сторонний форум движок (желательно IPB), связать профили на сайте и профили на форуме. 2. Создать раздел "События" в который могут добавлять ...
Написать несколько парсеров
Задание по парсерам:
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сайты, из которых нужно запарсить базу наружной рекламы:
http://base.p-o.com.ua/boards/ - (есть экспорт в эксель)
http://base.newsoutdoor.com.ua/ -( можно сохранить все в эксель)
http://www.rtm.ua/uk/freemediums?limit=200
$prime = new Prime();
$prime->get( $page );
$prime->distribute();
нужно запарсить:
$m['code'] = код объекта
$m['link'] = ссылка на объект
$m['type'] = тип ( нужно будет привести к типам которые уже существуют в фильтре http://www.400.mysite.totalcan.com.ua/ru/catalog_advertise/ )
$m['size'] = размер
$m['city'] = город
$m['district'] = район
$m['zone'] =
$m['address'] = адрес
$m['side'] = строна
$m['light'] = свет
$m['doors'] = код дорс
$m['available'] = массив наличия
и адреса картинок
пример парсера указан по ссылке:
http://drive.tdesk.org.ua/storage/tasks/1366795433_758db0dfe3bd14c749299255f2066aeb.txt?filename=prime.txt
для каждого сайта делать свой файл-класс.
можно парсить не сайт а файл xls, только таким же классом чтобы он получал xls c сайта сам и предоставлял массив данных в методе distribute
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Укажите цену за всю работу либо за каждый сайт отдельно.
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