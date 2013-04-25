Написать несколько парсеров

Задание по парсерам:

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сайты, из которых нужно запарсить базу наружной рекламы:

http://base.p-o.com.ua/boards/ - (есть экспорт в эксель)

http://base.newsoutdoor.com.ua/ -( можно сохранить все в эксель)

http://www.rtm.ua/uk/freemediums?limit=200

http://www.octagon.com.ua/

$prime = new Prime();

$prime->get( $page );

$prime->distribute();

нужно запарсить:

$m['code'] = код объекта

$m['link'] = ссылка на объект

$m['type'] = тип ( нужно будет привести к типам которые уже существуют в фильтре http://www.400.mysite.totalcan.com.ua/ru/catalog_advertise/ )

$m['size'] = размер

$m['city'] = город

$m['district'] = район

$m['zone'] =

$m['address'] = адрес

$m['side'] = строна

$m['light'] = свет

$m['doors'] = код дорс

$m['available'] = массив наличия

и адреса картинок

пример парсера указан по ссылке:

http://drive.tdesk.org.ua/storage/tasks/1366795433_758db0dfe3bd14c749299255f2066aeb.txt?filename=prime.txt

для каждого сайта делать свой файл-класс.

можно парсить не сайт а файл xls, только таким же классом чтобы он получал xls c сайта сам и предоставлял массив данных в методе distribute

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Укажите цену за всю работу либо за каждый сайт отдельно.