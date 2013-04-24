Обновить Джумлу и настроить корзину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок134 просмотра

На сайте необходимо обновить Джумлу и починить корзину.

Требуется опытный и ответственный разработчик.

Также возможна работа и по другим проектам.

Joomla
12 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров