Разработчик ERP и PHP

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

Международная ИТ компания ищет талантливых и опытных РНР программистов для разработки долгосрочного интересного проекта "с нуля", г. Харьков

Предлагаем:

- креативную работу с использованием Web-технологий;

- возможность реализовать Ваш потенциал;

- индивидуальные условия труда;

- гибкий график работы;

- высокую заработную плату (от $3000).

Требования:

- опыт проектирования высоконагруженных систем;

- умение создавать высокоэффективные алгоритмы;

- умение находить нестандартные решения;

- опыт разработки ERP систем;

- опыт в проектировании пользовательского интерфейса.

PHP
12 лет назад
jobagent2012
Юлия Гусева 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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