Задача для флеш-специалиста

Задача такая:

нужно сверстать страничку сайта. Она поделена на 4 части под 4 направления деятельности. В центре - логотип, состоящий из двух частей. Верх логотипа должен крутиться в одну сторону, а низ - в другую. В логотипе 4 грани, каждая из которых имеет свой цвет, который соответствует каждму из 4 направлений дестельности. При наведении на любую четверть страницы, лого должен поворачиваться соответствующей стороной (с соответствующим цветом). При нажатии на нужную часть страницы из 4 имеющихся, просто идёт переход по ссылке на соответствующий поддомен.

Сориентируйте, пожалуйста, по ценнику и срокам реализации. Лого будет предоставлен в кривых во всех световых вариантах. Если нужен какой-то другой формат - предоставим.