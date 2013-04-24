Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/ Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника Выдаем всех участников в файле в формате csv Пример, где берем информацию об одном участнике ...
Задача для флеш-специалиста
Задача такая:
нужно сверстать страничку сайта. Она поделена на 4 части под 4 направления деятельности. В центре - логотип, состоящий из двух частей. Верх логотипа должен крутиться в одну сторону, а низ - в другую. В логотипе 4 грани, каждая из которых имеет свой цвет, который соответствует каждму из 4 направлений дестельности. При наведении на любую четверть страницы, лого должен поворачиваться соответствующей стороной (с соответствующим цветом). При нажатии на нужную часть страницы из 4 имеющихся, просто идёт переход по ссылке на соответствующий поддомен.
Сориентируйте, пожалуйста, по ценнику и срокам реализации. Лого будет предоставлен в кривых во всех световых вариантах. Если нужен какой-то другой формат - предоставим.
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