Интеграция сайта на J! с sms4b

Задача - сделать сервис отправки "бесплатных" сообщений:

- интегрировать скрипты с http://www.sms4b.ru/programs/ в имеющийся сайт.

- необходима капча

- нужно следить за количеством символов в сообщении - на sms4b вроде есть встроенная транслитеация. Т.е. 140 символов, нужно ограничить сообщение меньшим коилчеством сиволов, чтобы иметь возможность добавить в конце: "отправлено с сайта name.ru".

- после отправки вывести сообщение, текст которого можно было бы редактировать. Например сделать перенаправление на ссылку с материалом "Спасибо бла бла".

По оплате:

- рубли (WMZ, ЯД, Киви)

- по факту