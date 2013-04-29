Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/ Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника Выдаем всех участников в файле в формате csv Пример, где берем информацию об одном участнике ...
Diafan. Платный переход в группу VIP-пользователей
Здравствуйте!
Задача примерно такая.
Сайт на Diafan.CMS
1. Сделать раздел видео, т.е. например на основе статей, но чтоб была удобная возможность загружать видео.
2. Человек регистрируется в посетителях, а потом может оплатить (автоматически) и перейти допустим в группу VIP. Оплата скорее всего будет на определенный срок нахождения в группе, например: месяц, пол года, год и тп
Дальше уже через стандартные настройки группа VIP сможет смотреть раздел видео
Интересует примерная цена по 1 и 2 пунктам.
Более подробное ТЗ для точной цены обсужу с исполнителем. Но кардинально ничего не прибавится. Просто возможно будет 2 группы из которых можно оплатить.
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