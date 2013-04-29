Diafan. Платный переход в группу VIP-пользователей

Здравствуйте!

Задача примерно такая.

Сайт на Diafan.CMS

1. Сделать раздел видео, т.е. например на основе статей, но чтоб была удобная возможность загружать видео.

2. Человек регистрируется в посетителях, а потом может оплатить (автоматически) и перейти допустим в группу VIP. Оплата скорее всего будет на определенный срок нахождения в группе, например: месяц, пол года, год и тп

Дальше уже через стандартные настройки группа VIP сможет смотреть раздел видео

Интересует примерная цена по 1 и 2 пунктам.

Более подробное ТЗ для точной цены обсужу с исполнителем. Но кардинально ничего не прибавится. Просто возможно будет 2 группы из которых можно оплатить.