Сделать витрину квартир

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Добрый день.

Требуется сделать обычную витрину-квартир.

4 картинки на экран, 4 картинки выдвигающиеся. - вертикальную.

Маленькая надпись на картинках , клик по картине, переход идет по урлу вбитый в админке.

Так же сделать 2 картинки в виде витрины - боковую.

В Админке сделать... загрузку фотографий под эту витрину.

Поле: Надпись под этой картинкой

Поле: Урл... после клика куда будет переходить пользователь.

php,

AVE CMS

PHP
12 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработчик ERP и PHP

    $5000

    Международная ИТ компания ищет талантливых и опытных РНР программистов для разработки долгосрочного интересного проекта "с нуля", г. Харьков Предлагаем: - креативную работу с использованием Web-технологий; - возможность реализовать Ваш потенциал; ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для флеш-специалиста

    Задача такая: нужно сверстать страничку сайта. Она поделена на 4 части под 4 направления деятельности. В центре - логотип, состоящий из двух частей. Верх логотипа должен крутиться в одну сторону, а низ - в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключение onpay на ASP.net

    $75

    Задача:пополнить личный счет на нашем сайте.Выбор способа оплаты на нашем сайте. Клиент сразу на нашем сайте выбирает способ пополнения и указывает произвольную  сумму пополнения счета.Валюта кошелька на нашем сайте в долларах.Клиент указывает ...

    ASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка корпортала Битрикса

    Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает. Возможно, нужно будет доделать CRM. В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция сайта на J! с sms4b

    Задача - сделать сервис отправки "бесплатных" сообщений: - интегрировать скрипты с http://www.sms4b.ru/programs/ в имеющийся сайт. - необходима капча - нужно следить за количеством символов в сообщении - на sms4b вроде есть встроенная ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-скрипт для выгрузки товаров в Twitter

    Суть програмки следующая: Простая без какого либо дизайна страничка Там задается сайт и категории откуда будут браться товары и ссылки на них (при желании можно указать откуда можно откуда ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется придумать скрипт

    Требуется придумать скрипт, выполняющий работу на хостинге. Скрипт выполняет задачу проверки файлов и присвоение им определенных статусов (для примера, открываем файлы по маске (маски задаем в ini файле) и записываем в файл отчета, сколько в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад