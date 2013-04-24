Сделать витрину квартир

Добрый день.

Требуется сделать обычную витрину-квартир.

4 картинки на экран, 4 картинки выдвигающиеся. - вертикальную.

Маленькая надпись на картинках , клик по картине, переход идет по урлу вбитый в админке.

Так же сделать 2 картинки в виде витрины - боковую.

В Админке сделать... загрузку фотографий под эту витрину.

Поле: Надпись под этой картинкой

Поле: Урл... после клика куда будет переходить пользователь.

php,

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