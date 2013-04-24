Международная ИТ компания ищет талантливых и опытных РНР программистов для разработки долгосрочного интересного проекта "с нуля", г. Харьков Предлагаем: - креативную работу с использованием Web-технологий; - возможность реализовать Ваш потенциал; ...
Сделать витрину квартир
Добрый день.
Требуется сделать обычную витрину-квартир.
4 картинки на экран, 4 картинки выдвигающиеся. - вертикальную.
Маленькая надпись на картинках , клик по картине, переход идет по урлу вбитый в админке.
Так же сделать 2 картинки в виде витрины - боковую.
В Админке сделать... загрузку фотографий под эту витрину.
Поле: Надпись под этой картинкой
Поле: Урл... после клика куда будет переходить пользователь.
php,
AVE CMS
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Задача примерно такая. Сайт на Diafan.CMS 1. Сделать раздел видео, т.е. например на основе статей, но чтоб была удобная возможность загружать видео. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Задача такая: нужно сверстать страничку сайта. Она поделена на 4 части под 4 направления деятельности. В центре - логотип, состоящий из двух частей. Верх логотипа должен крутиться в одну сторону, а низ - в ...Закрыт12 лет назад
- $30
Господа нужно спарсить немного контента. Спарсить текст и картинки. Подробности в прикрепленном файле. цена 30 баксовВеб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $75
Задача:пополнить личный счет на нашем сайте.Выбор способа оплаты на нашем сайте. Клиент сразу на нашем сайте выбирает способ пополнения и указывает произвольную сумму пополнения счета.Валюта кошелька на нашем сайте в долларах.Клиент указывает ...Закрыт12 лет назад
Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает. Возможно, нужно будет доделать CRM. В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача - сделать сервис отправки "бесплатных" сообщений: - интегрировать скрипты с http://www.sms4b.ru/programs/ в имеющийся сайт. - необходима капча - нужно следить за количеством символов в сообщении - на sms4b вроде есть встроенная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Суть програмки следующая: Простая без какого либо дизайна страничка Там задается сайт и категории откуда будут браться товары и ссылки на них (при желании можно указать откуда можно откуда ...Закрыт12 лет назад
Нужно разработать сайт на modX. Верстка главной готова. ТЗ и главная во вложении. Срок: 1-2 недели.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется придумать скрипт, выполняющий работу на хостинге. Скрипт выполняет задачу проверки файлов и присвоение им определенных статусов (для примера, открываем файлы по маске (маски задаем в ini файле) и записываем в файл отчета, сколько в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад