Перенос с Битрикс в Вордпресс

Нужно перенести сайт http://www.infokr.com.ua/ работающий на Битриксе в Wordpress.

Импорт в Wordpress должен осуществляться через стандартный вордпресовский XML-файл (WordPress eXtended RSS http://codex.wordpress.org/Importing_Content).

Задача: экспортировать данные из инфоблоков Битрикс в файлы импорта, пример я прикрепил к проекту.

Импортировать буду сам.

Работа и оплата будет происходить по разделам (справочник организаций, объявления, афиша, форум).

Переносим один раздел, рассчитываемся, переходим к следующему.

Начинаем с раздела "Справочник организаций" http://www.infokr.com.ua/krivbass/

Экспортируем все активные элементы справочника организаций.

Черновик ТЗ по разделу “Справочник организаций”:

https://docs.google.com/document/d/1yoAo4zNQQdzVLBgvF-_rfrOk1kUpfpJxCNxP23VtD04/edit?usp=sharing

На скриншотах в приложении к проекту видно как устроены инфоблоки, подраздел "Банки" из раздела "Бизнес", скриншоты организации "Seb Bank".

В публичной части это выглядит так:

http://www.infokr.com.ua/krivbass/biznes/bank/

http://www.infokr.com.ua/krivbass/biznes/bank/seb-bank/index.html

Тестовый сайт на Вордпрессе уже работает - http://test.krrog.com.ua/ в него будем импортировать, как закончим, перенесу на основной домен.

Оплата через Webmoney. Имею аттестат продавца.