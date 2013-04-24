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Перенос с Битрикс в Вордпресс
Нужно перенести сайт http://www.infokr.com.ua/ работающий на Битриксе в Wordpress.
Импорт в Wordpress должен осуществляться через стандартный вордпресовский XML-файл (WordPress eXtended RSS http://codex.wordpress.org/Importing_Content).
Задача: экспортировать данные из инфоблоков Битрикс в файлы импорта, пример я прикрепил к проекту.
Импортировать буду сам.
Работа и оплата будет происходить по разделам (справочник организаций, объявления, афиша, форум).
Переносим один раздел, рассчитываемся, переходим к следующему.
Начинаем с раздела "Справочник организаций" http://www.infokr.com.ua/krivbass/
Экспортируем все активные элементы справочника организаций.
Черновик ТЗ по разделу “Справочник организаций”:
https://docs.google.com/document/d/1yoAo4zNQQdzVLBgvF-_rfrOk1kUpfpJxCNxP23VtD04/edit?usp=sharing
На скриншотах в приложении к проекту видно как устроены инфоблоки, подраздел "Банки" из раздела "Бизнес", скриншоты организации "Seb Bank".
В публичной части это выглядит так:
http://www.infokr.com.ua/krivbass/biznes/bank/
http://www.infokr.com.ua/krivbass/biznes/bank/seb-bank/index.html
Тестовый сайт на Вордпрессе уже работает - http://test.krrog.com.ua/ в него будем импортировать, как закончим, перенесу на основной домен.
Оплата через Webmoney. Имею аттестат продавца.
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