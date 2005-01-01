Здравствуйте! Задача примерно такая. Сайт на Diafan.CMS 1. Сделать раздел видео, т.е. например на основе статей, но чтоб была удобная возможность загружать видео. ...
PHP last-modified + joomla + xml maps
Проект http://xtruba.ru сделан на joomla 2.7
в работе использован сторонний коммерческий компонент ncatalogues Стандартными плагинами решить проблему не удалось
1. Настроить чтобы движок джумлы корреткно отдавал заголовок last-modified, причём самое главное чтобы это применить к элементам каталога.
2. И автоматическое формирование xml карты в формате http://www.sitemaps.org/ru/protocol.html
2005-01-01
monthly
0.8
в карту должны быть включены все элементы каталога (например: http://www.xtruba.ru/index.php/produkcija/поставляемая_продукция/23-Труба_стальная_820х13 )
коментарии: по видимому необходимо из быза MySQL брать дату создания элемента каталога и отдавать эту дату в качестве заголовка last-modified
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