Простой макрос для Оpen Office

Нужно сделать или доработать существующий макрос для ОО

Файл состоит из нескольких листов

Лист 1 - остатки по складу в формате поставщика

Лист 2 - на втором листе должны формироваться по определенному правилу артикулы (который загружены на сайте)

Лист 3 - на третьем листе находится список артикулов, которые на загружаются на сайт, они постоянно пополняются

На нем находится кнопка "очистить". Она формирует новый список товаров, из листа2 - минус товары на листе 3

То есть скрипт чистит по артикулу товары, которые не добавляются на сайт.

Лист 4 - результат. здесь находится список товаров с сформированными артикулами и почищенный от ненужных товаров