Простой макрос для Оpen Office

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок114 просмотров

Нужно сделать или доработать существующий макрос для ОО

Файл состоит из нескольких листов

Лист 1 - остатки по складу в формате поставщика

Лист 2 - на втором листе должны формироваться по определенному правилу артикулы (который загружены на сайте)

Лист 3 - на третьем листе находится список артикулов, которые на загружаются на сайт, они постоянно пополняются

На нем находится кнопка "очистить". Она формирует новый список товаров, из листа2 - минус товары на листе 3

То есть скрипт чистит по артикулу товары, которые не добавляются на сайт.

Лист 4 - результат. здесь находится список товаров с сформированными артикулами и почищенный от ненужных товаров

12 лет назад
shopomama
Наталья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Форма заказа

    Создать простую форму заказа с возможностью выбора города и района. Подробное ТЗ и пример формы вышлю в личном сообщении. Просьба указывать стоимость и сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Распарсить XML и создать таблицу данных.

    $100

    Нужно распарсить XML файл, и сделать из него таблицу, с возможность ввода исходных данных для поиска конкретных позиций, которую в последствии можно разместить у себя на локальном веб сервере, либо на хостинге. Контрольный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP last-modified + joomla + xml maps

    Проект http://xtruba.ru сделан на joomla 2.7 в работе использован сторонний коммерческий компонент ncatalogues Стандартными плагинами решить проблему не удалось 1. Настроить чтобы движок джумлы корреткно отдавал заголовок last-modified, причём самое ...

    JoomlaMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист Java Script

    $1000

    Если вы креативный человек и вам будет интересно работать над абсолютно новым проектом для Рунета, у вас есть портфолио с примерами работ, вы адекватно относитесь к работе в коллективе, в заявленный срок выполняете ...

    GitJava
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать небольшой сайт

    $250

    Верстка полностью готова. Самописная CMS (php+mysql) неоднократно использовалась ранее разными программистами - все ок, не замороченная. Функционал будущего сайта: 1) верхнее меню: два уровня, динамика. Предустановленных разделов нет - все через админку. 2) ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • PHP-программист на удаленку

    $1750

    Варианты оплаты: Возможна предоплата Способ оплаты:Электронные деньги Над чем нужно работать: * Разработка новых и доработка существующих модулей системы; * Оптимизация производительности; * Серверное программирование PHP 5 ООП (самописный движок); ...

    BootstrapCSSGitJavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос с Битрикс в Вордпресс

    Нужно перенести сайт http://www.infokr.com.ua/ работающий на Битриксе в Wordpress. Импорт в Wordpress должен осуществляться через стандартный вордпресовский XML-файл (WordPress eXtended RSS http://codex.wordpress.org/Importing_Content). Задача: экспортировать данные из инфоблоков Битрикс в файлы импорта, пример я ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад