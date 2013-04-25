Лупа Jqzoom

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

Нужно сделать вот такой скрипт http://www.mind-projects.it/projects/jqzoom/

- Чтоб работал под Ipad, iphone, android и других пальце ориентированных устройствах

Android
12 лет назад
kleon
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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