Адаптировать вёрстку под 1С-битрикс с функционалом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок107 просмотров

Есть вёрстка сайта (5 страниц + типовая). Необходимо адаптировать их под 1С-битрикс.

Оплата договорная. WM.

12 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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