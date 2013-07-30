Форма рассылки для сайта модельного агентства

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки263 просмотра

Надо сделать что-то типа корзины для рассылки менеджерам информации о добавленных позициях на сайте.

Т.е. этот функционал будет работать для ролей Анонимусов.

Около каждой модели сделать кнопку добавить. Как если бы это было в инет магазине и товар добавляли в корзину.

После выбора моделей. Переходим к т.н. оформлению заказа: форма для отсылки меденжеру.

Форма содержит поля:

- Емейл - список которым будет это сообщение послано. Это список из таксономии с запомининием, автодополняемый. Может что-нть похожее на gmail поле Кому.

- Заголовок сообщения. По умолчанию: Модели на сайте nicetimemoscow.ru

- Текст сообщения: текстовое поле.

После заполнения полей кнопка Отправить. И каждому получателю отправляется письмо по шаблону так же как для главной выводиться, но только те позиции что были выбраны для отправки. С приложением необходимых фоток превьюшек к письму и ссылкой с имени модели на сайт. А также менеджеру(отдельное мыло для рассылки [email protected]) что сделан был якобы заказ.

Только корзину не надо рисовать =)

2. Надо сделать английскую версию сайта. Мультиязычность на сайте.

12 лет назад
andrey-kulagin
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nattusia
Наталья 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
4 дня
Хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо Наталье за этот героический труд разобраться в этой куче нерешенных задач оставшихся от предыдущих программистов. 4 раза пытался находить работников - и то знаний не хватало, то еще чего, а у кого вообще "многа букав" было в проекте. Наталья просто спасла проект. И всё великолепно выполнила. Великолепно! Браво! Рекомендую к сотрудничеству!
С такими заказчиками как Андрей очень приятно иметь дело. Терпеливо объясняет все требования. Не "стоит над душой". Внимателен к мнению исполнителя. Правильно понимает смысл фразы "дополнительная работа". Позитивный человек. Приятно общаться. В общем, увижу еще на бирже его проект - первая записываюсь. :)

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Nattusia
Наталья 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад