Форма рассылки для сайта модельного агентства

Надо сделать что-то типа корзины для рассылки менеджерам информации о добавленных позициях на сайте.

Т.е. этот функционал будет работать для ролей Анонимусов.

Около каждой модели сделать кнопку добавить. Как если бы это было в инет магазине и товар добавляли в корзину.

После выбора моделей. Переходим к т.н. оформлению заказа: форма для отсылки меденжеру.

Форма содержит поля:

- Емейл - список которым будет это сообщение послано. Это список из таксономии с запомининием, автодополняемый. Может что-нть похожее на gmail поле Кому.

- Заголовок сообщения. По умолчанию: Модели на сайте nicetimemoscow.ru

- Текст сообщения: текстовое поле.

После заполнения полей кнопка Отправить. И каждому получателю отправляется письмо по шаблону так же как для главной выводиться, но только те позиции что были выбраны для отправки. С приложением необходимых фоток превьюшек к письму и ссылкой с имени модели на сайт. А также менеджеру(отдельное мыло для рассылки [email protected]) что сделан был якобы заказ.

Только корзину не надо рисовать =)

2. Надо сделать английскую версию сайта. Мультиязычность на сайте.