Необходимо сделать ряд задач по программированию требования к программисту: 1) Знание языка программирования PHP (желательны примеры кода, которые сделаны на отлично, по мнению кандидата). 2) Свободное владение html, javascript, css. 3) ...
Форма рассылки для сайта модельного агентства
Надо сделать что-то типа корзины для рассылки менеджерам информации о добавленных позициях на сайте.
Т.е. этот функционал будет работать для ролей Анонимусов.
Около каждой модели сделать кнопку добавить. Как если бы это было в инет магазине и товар добавляли в корзину.
После выбора моделей. Переходим к т.н. оформлению заказа: форма для отсылки меденжеру.
Форма содержит поля:
- Емейл - список которым будет это сообщение послано. Это список из таксономии с запомининием, автодополняемый. Может что-нть похожее на gmail поле Кому.
- Заголовок сообщения. По умолчанию: Модели на сайте nicetimemoscow.ru
- Текст сообщения: текстовое поле.
После заполнения полей кнопка Отправить. И каждому получателю отправляется письмо по шаблону так же как для главной выводиться, но только те позиции что были выбраны для отправки. С приложением необходимых фоток превьюшек к письму и ссылкой с имени модели на сайт. А также менеджеру(отдельное мыло для рассылки [email protected]) что сделан был якобы заказ.
Только корзину не надо рисовать =)
2. Надо сделать английскую версию сайта. Мультиязычность на сайте.
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