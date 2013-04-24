Нужно сделать редизайн сайта (Интернет сервис)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок166 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта www.holi.net.ua, нужен креативный подход. Хочется увидеть функционал типо http://lds.ua , красивую графику.

12 лет назад
holinet
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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