Помочь разобраться с сайтом на кастомном движке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок95 просмотров

Есть пара-тройка мелких правок для сайта на кастомном движке - из области оптимизации. Необходимо помочь с выполнением. Пишите у кого есть время.

12 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров