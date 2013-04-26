Перенести сайт с одного хостинга на другой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок251 просмотр

Сайт foto-cam.ru необходимо перенести с хостинга ihc.ru на timeweb.ru

1. Аккуратно перенести базу

2. Перенести все файлы

Связь по skype: mind.creative

12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое! Все было сделано как требовалось.
сотрудничеством доволен! рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад