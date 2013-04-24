Простой модуль DLE

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Нужен модуль для DLE, который будет создавать два тега для использования в шаблоне.

Один тег должен выдавать ссылку на полную картинку из новости, второй ссылку на thumb картинку

Если картинок в новости несколько то брать последнюю загруженную

DLE
12 лет назад
Godfazzer
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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