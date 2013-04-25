Здравствуйте. нужно в ДРУПАЛЕ переделать (поправить) РСС на яндекс-подобную. Требование по пунктам есть, не хватает только fulltext / yandex:full-text Сроки и стоимость?
PHP-программист с опытом Yii на частич. занятость
В команду нужен php программист для совместной работы над различными проектами.
Текущий проект - бекофис, разрабатываемый на базе Yii-фреймворка
Стоимость работы $4-7 в час
Оплата на QIWI или карту VISA
Заявки фрилансеров
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