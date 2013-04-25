PHP-программист с опытом Yii на частич. занятость

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

В команду нужен php программист для совместной работы над различными проектами.

Текущий проект - бекофис, разрабатываемый на базе Yii-фреймворка

Стоимость работы $4-7 в час

Оплата на QIWI или карту VISA

PHPYii
12 лет назад
Fastto
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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