На сайт добавить слайдер

Есть сайт на HTML. В шапке сайта уже реализован слайдер, который меняет картинки сам. Нужно добавить в тело страницы еще один слайдер (не конфликтующий с имеющимся), в котором изображения будут листаться вручную. Пример такого слайдера можно увидеть здесь http://motor.ru/articles/2013/04/24/shanghaisuvs/