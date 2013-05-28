На сайт добавить слайдер

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Завершен8 заявок138 просмотров

Есть сайт на HTML. В шапке сайта уже реализован слайдер, который меняет картинки сам. Нужно добавить в тело страницы еще один слайдер (не конфликтующий с имеющимся), в котором изображения будут листаться вручную. Пример такого слайдера можно увидеть здесь http://motor.ru/articles/2013/04/24/shanghaisuvs/

HTML
12 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$15
1 день
Руслан быстро справился с заданием, все сдела четко. Рекомендую.
Оплата моментальная. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад