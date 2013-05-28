Надо сделать что-то типа корзины для рассылки менеджерам информации о добавленных позициях на сайте. Т.е. этот функционал будет работать для ролей Анонимусов. Около каждой модели сделать кнопку добавить. Как если бы это ...
На сайт добавить слайдер
Есть сайт на HTML. В шапке сайта уже реализован слайдер, который меняет картинки сам. Нужно добавить в тело страницы еще один слайдер (не конфликтующий с имеющимся), в котором изображения будут листаться вручную. Пример такого слайдера можно увидеть здесь http://motor.ru/articles/2013/04/24/shanghaisuvs/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Многие наверное знают такие сайты как битва брендов через соц. сети. http://golos-boom.ru/ http://1001golos.ru/ и многие другие. у нас есть один из таких скриптов. По моему он уже ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Сайт foto-cam.ru необходимо перенести с хостинга ihc.ru на timeweb.ru 1. Аккуратно перенести базу 2. Перенести все файлы Связь по skype: mind.creativeВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно небольшая работа с Flex (перевести некоторый текст (до 100 символов) на русский и немного визуально подкорректировать блок).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На php нужно написать скрипт реализующий показ всплывающего окна при уходе посетителя с сайта (сайт без CMS - просто на HTML). Всплывающее окно реализовать методами jquery с последующей интеграцией скрипта в сайт. На сайте уже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать вот такой скрипт http://www.mind-projects.it/projects/jqzoom/ - Чтоб работал под Ipad, iphone, android и других пальце ориентированных устройствахВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть вёрстка сайта (5 страниц + типовая). Необходимо адаптировать их под 1С-битрикс. Оплата договорная. WM.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужна оперативная помощь в написании сайта (информационной системы) на фреймворке Codeigniter. Тематика сайта очень специфичная,ТЗ точного нет, поэтому "писать" будем вместе (скину, что уже сделано), я буду говорить, что нужно реализовать, а Вы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть пара-тройка мелких правок для сайта на кастомном движке - из области оптимизации. Необходимо помочь с выполнением. Пишите у кого есть время.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно сделать редизайн сайта www.holi.net.ua, нужен креативный подход. Хочется увидеть функционал типо http://lds.ua , красивую графику.Веб-программирование20 заявокЗакрыт12 лет назад