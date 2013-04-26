Слайдер добавить на главную страницу. Движок DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок132 просмотра

На сайте www.proconnect.kz необходимо добавить слайдер! Там где сейчас девушка, надо что бы менялась картинки. Картинки я дам.

DLE
12 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Всё хорошо, очень быстро.
Отличный заказчик. Оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад