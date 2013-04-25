Подключение модуля оплаты

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Нужно подключить модуль оплаты pay2pay.com на сайт без стандартной CMS, написанный на php.

PHP
12 лет назад
che_cat
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров