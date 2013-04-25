Программирование системы учета

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Добрый день

нужно на языке программирования php разработать систему учета ссылок.

ТЗ прилагаю

Будут вопросы пишите, постараюсь ответить

PHP
12 лет назад
vetes
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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