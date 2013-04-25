ТЗ в приложении. Выполнять строго в последовательности, указанной в ТЗ. В ответе пишите сроки. Без предоплаты. Возможна оплата частями.
Программирование системы учета
Добрый день
нужно на языке программирования php разработать систему учета ссылок.
ТЗ прилагаю
Будут вопросы пишите, постараюсь ответить
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