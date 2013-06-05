Поправить кодировку в форме запроса 2х сайтах

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Завершен5 заявок142 просмотра

2 сайта на Drupale

надо поправить

http://airarabia.kiev.ua/

http://todubai.com.ua/

1/ отображение кодироквки запроса на билеты (слева)

2/ отправки на майл запроса по билетам (при заполнении формы)

Все работало до переноса. после перестало

Исполнители с Украины, оплата после выполнения/проверки на карту или наличными.

Ожидаем гарантию работы

12 лет назад
webagent
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все ок работает, спасибо
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Заявки фрилансеров

bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад