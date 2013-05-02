на вход дается easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt и длинный список урлов, вида http://url.com/folder/ на строку. многопоточно проходим список урлов, и на каждой странице которая ответила, ищем рекламный блок который бы был заблокирован адблоком. ...
Создать Яндекс-Карту
Требуется создать Я-карту на 50 адресов примерно.
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