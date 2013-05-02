Создать Яндекс-Карту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок204 просмотра

Требуется создать Я-карту на 50 адресов примерно.

12 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

asmdk
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Карту сделал, оперативно отвечает и вносит доработки!
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Заявки фрилансеров

asmdk
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад