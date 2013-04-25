Задача для специалиста по регуляркам и парсингу

на вход дается easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt и длинный список урлов, вида http://url.com/folder/ на строку.

многопоточно проходим список урлов, и на каждой странице которая ответила, ищем рекламный блок который бы был заблокирован адблоком.

находим и сохраняем в базу в виде урл и тело рекламного блока, в разных полях. если на странице найдено несколько блоков - сохранем несколько. до 10 блоков к урлу

цель парсинга собрать валидные хтмл рекламные блоки которые начинаются и заканчиваются на

если скрипт нашел вхождение из листа но не опознал хтмл блоки - урл кинуть в отдельный лог.

язык реализации - любой удобный, предпочтительно питон. мне не критично. на питоне есть готовое решение с тредами, для облегчения задачи.

БД мускуль

оплата вебмани вмз

связь

ася 193*0184–65

антиспам google

пишите ваши контакты, сроки и цену