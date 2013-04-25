Имеется сайт с картой Google Maps. Для прикрутки последней версии верстки нужен PHP-разработчик на полставки. Требования: jQuery, ООП на базовом уровне, умение прикрутить верстку, понимание SQL и умение писать запросы ...
Задача для специалиста по регуляркам и парсингу
на вход дается easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt и длинный список урлов, вида http://url.com/folder/ на строку.
многопоточно проходим список урлов, и на каждой странице которая ответила, ищем рекламный блок который бы был заблокирован адблоком.
находим и сохраняем в базу в виде урл и тело рекламного блока, в разных полях. если на странице найдено несколько блоков - сохранем несколько. до 10 блоков к урлу
цель парсинга собрать валидные хтмл рекламные блоки которые начинаются и заканчиваются на
если скрипт нашел вхождение из листа но не опознал хтмл блоки - урл кинуть в отдельный лог.
язык реализации - любой удобный, предпочтительно питон. мне не критично. на питоне есть готовое решение с тредами, для облегчения задачи.
БД мускуль
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