Восстановить работоспособность сайта на LS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки121 просмотр

Сайт на лайвстрите с стандартным шаблоном.

Не работает: prospectro.ru

Нужно вернуть работоспособность.

В отзыве указать имели ли опыт работы с LS и цену.

Спасибо!

12 лет назад
C4ACTbE
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Очень оперативно был реанимирован сайт! Большое спасибо!
Работали, все хорошо.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад