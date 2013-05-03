Простой скрипт для распродажи и оформления заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки136 просмотров

Нужно создать скрипт для распродажи и оформления заказа

подробности в ТЗ

12 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
3 дня
Все четко и красиво
Рекомендую Евгения как ответственного заказчика с четкой постановкой задачи. Оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

YuliaNest
Юлия 
33 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад