Спарсить два сайта

Здравствуйте.

Требуется спарсить информацию с двух сайтов. Текст и картинки.

После парсинга (или во время) надо проверить на дубли, путём сравнения заголовков в каждой категории. Дубли соответственно не нужны. Картинок там порядка 50к или больше.