Спарсить два сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок155 просмотров

Здравствуйте.

Требуется спарсить информацию с двух сайтов. Текст и картинки.

После парсинга (или во время) надо проверить на дубли, путём сравнения заголовков в каждой категории. Дубли соответственно не нужны. Картинок там порядка 50к или больше.

12 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hanick
41 год
22 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$50
2 дня
Быстро, качественно, в высшей мере профессионально и по разумной цене. Большое спасибо, Алекс, обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Всё отлично: внятное техзадание, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

hanick
41 год
22 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад