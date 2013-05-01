Поправить JS-галерею

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок262 просмотра

Есть баг в скрипте галереи

1. в миниатюрах картинка сжимается по высоте, искажаются пропорции, что существенно для оценки работы дизайнера.

2. при прокрутке по скроллу страница подергивается.

3. Скроллинг начинается только со второго оборота колеса мыши, а должен начинаться сразу

См. здесь: http://www.airoplan.ru/portfolio/ajdentika (на логотипах искажение сильнее заметно)

JavaScript
12 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Владимир быстро и четко выполнил задачу, с учетом кроссбраузерности. Рекомендую для работы
Сотрудничать с Еленой одно удовольствие. Четкое ТЗ, хорошая, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад