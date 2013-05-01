В работает отправка но не приходит часть полей. ТЗ выбранному исполнителю. СРОЧНО!
Поправить JS-галерею
Есть баг в скрипте галереи
1. в миниатюрах картинка сжимается по высоте, искажаются пропорции, что существенно для оценки работы дизайнера.
2. при прокрутке по скроллу страница подергивается.
3. Скроллинг начинается только со второго оборота колеса мыши, а должен начинаться сразу
См. здесь: http://www.airoplan.ru/portfolio/ajdentika (на логотипах искажение сильнее заметно)
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