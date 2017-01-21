Помочь в редактировании фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки172 просмотра

Всем доброго времени суток.

Задача следующая. Хочу научиться делать надписи на картинках, такие как в приложенном файле (качество – отстой, но суть понятна). То есть создавать яркие надписи разными шрифтами, цветами и делать фон для них. Делается это, как я понимаю, не сложно – простым инструментом в каком-то из редакторов. Но саму разбираться времени нет, поэтому прошу показать и объяснить на пальцах, так сказать. Работаю на Маке, поэтому освоить эти навыки нужно в редакторе под Mac OS X. Готов заплатить вменяемые деньги.

Спасибо!

8 лет назад
andrey_avt
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Объяснил все кратко и доступно. Спасибо!
Рад был помочь!

Заявки фрилансеров

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад