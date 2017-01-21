Научите делать такой цвет Пример в приложении. Собственно жду цену.
Помочь в редактировании фото
Всем доброго времени суток.
Задача следующая. Хочу научиться делать надписи на картинках, такие как в приложенном файле (качество – отстой, но суть понятна). То есть создавать яркие надписи разными шрифтами, цветами и делать фон для них. Делается это, как я понимаю, не сложно – простым инструментом в каком-то из редакторов. Но саму разбираться времени нет, поэтому прошу показать и объяснить на пальцах, так сказать. Работаю на Маке, поэтому освоить эти навыки нужно в редакторе под Mac OS X. Готов заплатить вменяемые деньги.
Спасибо!
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