Прямоугольник размером 300 на 225 пикселей

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок247 просмотров

Сделать прямоугольник jpg, назвать default.jpg размером 300 на 225 пикселей https://yadi.sk/i/lvVMSwNp39zqCD такого же цвета как фон. Чтобы поставлять вместо картинок, которых нет.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$2
1 день
Александр отлично и практически мгновенно справился с работой, рекомендую!
Заказчик хороший. Приятный в общении. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад