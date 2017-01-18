Обработка фотографий

Доброго времени! Задача следующая: Пост-продакшн фотографий: вырезать с фотофона, выровнять цвета, сделать ретушь, подобрать и посадить на фон, соответствующий тематике изображения, поработать с цветом, чтобы не было видно, что это ФШ. Нужна очень ...