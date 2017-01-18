Научите делать такой цвет Пример в приложении. Собственно жду цену.
Обработка фотографий
Есть около 1000 фото украшений, нужно:
- разместить украшение по центру
- обрезать фото до размера 800х800
- добавить водяной знак, чтобы не испортить украшение, но и чтобы вычистить его было проблематично
Водяной знак предоставлю
Результат должен выглядеть примерно так: http://take.ms/N38vC
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