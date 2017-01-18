Обработка фотографий

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Закрыт109 заявок730 просмотров

Есть около 1000 фото украшений, нужно:

- разместить украшение по центру

- обрезать фото до размера 800х800

- добавить водяной знак, чтобы не испортить украшение, но и чтобы вычистить его было проблематично

Водяной знак предоставлю

Результат должен выглядеть примерно так: http://take.ms/N38vC

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8 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров