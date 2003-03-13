Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт85 заявок656 просмотров

Необходима вырезать фон и добавить тени.  Качество обработки, как на этом сайте http://www.blanche.com.ua/catalog/ вполне подойдет. Таких фото около 100 шт 

8 лет назад
guest_1484646826051
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад