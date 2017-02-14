Сейчас зал выглядит таким образом – joxi.ru/xAeLoPospMben2 , на мой взгляд смотрится неочень.... будто бы в театр старинный попал какой-то... необходимо этот зал усовершенствовать, сделать более ярким, современным!Никаких 3D моделей рисовать не нужно, необходимо нарисовать ...
Из фото сделать рисунок
Добрый день.
Необходимо обработать около 1000фото для авто сайта. Фото будут разного плана, авто или ее части.
Пример стиля прикрепляю. Просьба, оставлять заявки с указанием стоимости и сроков.
Детальная информация в личку.
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