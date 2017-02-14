Из фото сделать рисунок

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен39 заявок587 просмотров

Добрый день.

Необходимо обработать около 1000фото для авто сайта. Фото будут разного плана, авто или ее части.  

Пример стиля прикрепляю. Просьба, оставлять заявки с указанием стоимости и сроков.

Детальная информация в личку. 

8 лет назад
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
10 дней
Вера показала себя как отличный исполнитель. Все пожелания и коррективы были учтены. Сроки соблюдены. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Анастасия великолепный заказчик! Понятное и четкое ТЗ. Своевременная оплата. Очень рекомендую! Спасибо.

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад