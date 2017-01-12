Отфотошопить 64 фото диванов/кресел

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки186 просмотров

Нужно до 20:00 МСК 11.01.2017 отфотошопить 64 фотки ДИВАНОВ / КРЕСЕЛ (убрать лишний фон, убрать шумы, выправить цвет и структуру).

8 лет назад
sokolov_ss
Сергей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$22
1 день
Работы в срок. Выполнены в точности с заданием. Рекомендую!
Отличный заказчик. Оплата сразу после завершению работы. Рекомендую

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад