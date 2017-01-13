Наложить три картинки на фон

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен28 заявок378 просмотров

Есть три картинки, нужно наложить их на фон.

И картинки и фон прикреплены.

Фон можно сделать свой. Главное, чтобы был похож.

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8 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

svm810
46 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Все сделано очень быстро и качественно. Рекомендую
Задача поставлена чётко. Оплата без задержек. Приятно было поработать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

svm810
46 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад