Наложить три картинки на фон

Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и ...