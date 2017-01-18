Сделать скриншоты и обработать

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок269 просмотров

Нужно для ~100 сайтов организаций сделать скриншоты,

сохранить с размерами 860х360 и минимальным объёмом файла.

Предлагаемая оплата 500 руб. за всю работу.

8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Все отлично. Рекомендуем!
Отличный заказчик, детальное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад