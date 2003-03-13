Усовершенсвовать концертный зал

Сейчас зал выглядит таким образом – joxi.ru/xAeLoPospMben2 , на мой взгляд смотрится неочень.... будто бы в театр старинный попал какой-то... необходимо этот зал усовершенствовать, сделать более ярким, современным!Никаких 3D моделей рисовать не нужно, необходимо нарисовать в обычном фотошопеjoxi.ru/bmoxKaKsxOjoE2 – вот здесь этот же зал смотрится уже поинтереснее, поярчеподробности расскажу при переписке, оставляйте скайпбюджет 1000 рублей