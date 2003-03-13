Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и ...
Усовершенсвовать концертный зал
Сейчас зал выглядит таким образом – joxi.ru/xAeLoPospMben2 , на мой взгляд смотрится неочень.... будто бы в театр старинный попал какой-то... необходимо этот зал усовершенствовать, сделать более ярким, современным!Никаких 3D моделей рисовать не нужно, необходимо нарисовать в обычном фотошопеjoxi.ru/bmoxKaKsxOjoE2 – вот здесь этот же зал смотрится уже поинтереснее, поярчеподробности расскажу при переписке, оставляйте скайпбюджет 1000 рублей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Обработка фотографий80 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Оформить обложку для группы вконтакте размером 1590х400Завершен8 лет назад
- $5
Необходимо обработать несколько фотографий одного товара сделанные мною в не профессиональном освещении и только на белом ватмане, а хотелось бы увидеть на разных фонах, сам не особо разбираюсь в этом, поэтому такие были условия. ...Завершен8 лет назад
- $8
Нужно для ~100 сайтов организаций сделать скриншоты, сохранить с размерами 860х360 и минимальным объёмом файла. Предлагаемая оплата 500 руб. за всю работу.Завершен8 лет назад
Есть три картинки, нужно наложить их на фон. И картинки и фон прикреплены. Фон можно сделать свой. Главное, чтобы был похож. Пишите стоимостьЗавершен8 лет назад
Нужно обработать фото под размер 4на6 см, убрать лишние тени и тдОбработка фотографий15 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сырое рекламное фото ( реклама термосов зимой), на одном из кадров желательно "дорисовать" безымянный или указательный палец, так как кадр https://cloud.mail.ru/public/Hqth/xe5jRv3zC выглядит для нашей целевой аудитории специфическим образом ( за это в своё время ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые! Требуется обработка фотографий для интернет-магазина, необходимо сделать обтравочный путь вокруг объекта для последующей обработки. Делать обязательно пером. Ретушь и коррекцию делать не надо! Т.е. на входе jpg на выходе psd ...Завершен8 лет назад
Нужно до 20:00 МСК 11.01.2017 отфотошопить 64 фотки ДИВАНОВ / КРЕСЕЛ (убрать лишний фон, убрать шумы, выправить цвет и структуру).Завершен8 лет назад
Работа простая. Где-то 20 фотографий в фотошопе, вырезать на белый фон товар, без ухудшения качества и аккуратно. Готовность нужна гарантируемая к утру 11 01 17, то есть завтра.Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт8 лет назад