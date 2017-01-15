Обработка нескольких фото в фотошопе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен35 заявок390 просмотров

Необходимо обработать несколько фотографий одного товара сделанные мною в не профессиональном освещении и только на белом ватмане, а хотелось бы увидеть на разных фонах, сам не особо разбираюсь в этом, поэтому такие были условия.

В общем требуется фрилансер с опытом работы, который знает свое дело, убрать тени и тд., скину фото на почту, так как тут не получается выложить.... Спасибо

100% Постоплата, с оплатой проблем не будет

8 лет назад
extazboyz
Таиров 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$6
1 день
Все в срок, меньше слов - больше дела, железные нервы, спасибо большое
Отличный заказчик, рекомендую. Спасибо за интересный заказ.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад