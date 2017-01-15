Обработка нескольких фото в фотошопе

Необходимо обработать несколько фотографий одного товара сделанные мною в не профессиональном освещении и только на белом ватмане, а хотелось бы увидеть на разных фонах, сам не особо разбираюсь в этом, поэтому такие были условия.

В общем требуется фрилансер с опытом работы, который знает свое дело, убрать тени и тд., скину фото на почту, так как тут не получается выложить.... Спасибо

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