Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и ...
Обработка нескольких фото в фотошопе
Необходимо обработать несколько фотографий одного товара сделанные мною в не профессиональном освещении и только на белом ватмане, а хотелось бы увидеть на разных фонах, сам не особо разбираюсь в этом, поэтому такие были условия.
В общем требуется фрилансер с опытом работы, который знает свое дело, убрать тени и тд., скину фото на почту, так как тут не получается выложить.... Спасибо
100% Постоплата, с оплатой проблем не будет
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