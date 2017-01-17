Ретушь/подрисовка фото

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок302 просмотра

Привет,

ПРОЕКТ ГОТОВ, открываю, чтобы принять исполнителя.

Есть моё фото в полный рост. Нужно подрисовать тело/мышцы, так чтобы визуально увеличить вес.

На фото ~59 кг.

Нужно 3 варианта:

~ 63 кг.

~ 70 кг.

~ 75 кг.

"Растягивать" фигурую примерно в таком направлении: 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7a/ed/d3/7aedd39b2128532533670711f80dcb57.jpg 

Нужно для будущей статьи на goal-life.com о визуальном аутотрениге.

Оплата: WMZ.

8 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kitush
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Понравилось работать с самого начала. Уже в предложении Александра показала предварительный вариант работы. Была постоянно на связи. Выполнила заказа быстрее, чем требовалось. Очень доволен.
Хороший, коммуникабельный заказчик. Четко поставленное техническое задание и своевременная оплата. Очень приятно работать)

Заявки фрилансеров

kitush
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад