Сейчас зал выглядит таким образом – joxi.ru/xAeLoPospMben2 , на мой взгляд смотрится неочень.... будто бы в театр старинный попал какой-то... необходимо этот зал усовершенствовать, сделать более ярким, современным!Никаких 3D моделей рисовать не нужно, необходимо нарисовать ...
Ретушь/подрисовка фото
Привет,
ПРОЕКТ ГОТОВ, открываю, чтобы принять исполнителя.
Есть моё фото в полный рост. Нужно подрисовать тело/мышцы, так чтобы визуально увеличить вес.
На фото ~59 кг.
Нужно 3 варианта:
~ 63 кг.
~ 70 кг.
~ 75 кг.
"Растягивать" фигурую примерно в таком направлении:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7a/ed/d3/7aedd39b2128532533670711f80dcb57.jpg
Нужно для будущей статьи на goal-life.com о визуальном аутотрениге.
Оплата: WMZ.
Выбранный исполнитель
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